وأوضح الجيش أن "الجنود القتلى ينتمون إلى اللواء المدرع النظامي 401، ووقعت الحادثة قرابة الساعة السادسة صباحا، عندما هاجمت خلية من 4 مقاتلين الموقع، وألقوا عبوة ناسفة داخل دبابة مأهولة كانت عند مدخل الموقع، ثم أطلقوا النار على قائدها".

تفاصيل العملية

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحادث وقع بالقرب من موقع محصن للكتيبة 50 التابعة للواء "الناحال"، الذي يعمل تحت لواء المدرعات 401 في ضواحي حي الشيخ رضوان - شمال القطاع.

وتابعت أنه تم وضع دبابة الكتيبة، التي كان فيها المقاتلون الأربعة الذين سقطوا، في موقع دفاعي قريب من الموقع المحصن.

وقالت إنه في الساعة 6 صباحا اقتربت "خلية من المخربين"، يرجح أنها تتكون من 3 أشخاص، من الدبابة القريبة من الموقع المحصن، ووصلت إلى مدى قريب منها وفتحت الخلية النار على طاقم الدبابة، وبعد ذلك مباشرة، اقترب أحدهم من الدبابة وألقى بداخلها عبوة ناسفة.

وأوضحت انه نتيجة انفجار العبوة الناسفة داخل الدبابة، قتل الجنود الأربعة من طاقم الدبابة، واشتعلت النيران في الدبابة.

تكثيف العمليات في غزة

والإثنين، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سكان غزة بمغادرتها. مؤكدا أن ما قام به الجيش الإسرائيلي حتى الآن في مدينة غزة ليس سوى مقدمة للعملية الرئيسية المكثفة.