وقال نتنياهو: "أنا الآن في غرفة عمليات سلاح الجو، لقد وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سنسقط أبراج الإرهاب في غزة. هذا هو بالضبط ما نفعله. في اليومين الأخيرين، سقط 50 برجا من هذا القبيل. سلاح الجو أسقطها".

وتابع: "الآن، كل هذا، ليس سوى مقدمة، مجرد بداية. للعملية الرئيسية المكثفة. وهي مناورة برية لقواتنا التي تستعد الآن وتتجمع للدخول إلى مدينة غزة".

وأضاف "لذلك أقول لسكان غزة، أنتهز هذه الفرصة واستمعوا إلي جيدا. لقد رأيتم وتم تحذيركم. اخرجوا من هناك".

وقال نتنياهو: "قضينا على أوكار الإرهاب في 3 مخيمات للاجئين بالضفة الغربية وتوجيهاتي أن نفعل ذلك في أوكار إرهابية أخرى".