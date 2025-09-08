وأوضح موقع "واي نت" وصحيفة "ذي جيروزليم بوست" الإسرائيلية أن السلاح المستخدم هو "رشاش كارلو" بدائي الصنع.

وفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن هذا السلاح يعد من أكثر "الأسلحة الرشاشة البدائية" شيوعا التي تصنعها الجماعات المسلحة في الضفة الغربية، حيث يتم تصنيعها في ورش الحدادة.

ما هي أصول مدفع كارلو الرشاش؟

قالت صحيفة جيروزليم بوست إن "الكارلو" صُمم على غرار رشاش "كارل غوستاف M/45" السويدي، الذي صُنع لأول مرة في منتصف أربعينيات القرن الماضي، وسرعان ما أصبح معيارًا للجيش السويدي في ذلك الوقت.

ورشاش كارل غوستاف هو سلاح آلي بالكامل، ويمكن للنسخة القياسية منه أن تستوعب مخزنًا يتسع لـ 36 طلقة، وأن تطلق طلقات عيار 9×19 ملم بمعدل 600 طلقة في الدقيقة.

سرعان ما تم إيقاف استخدام هذا السلاح تدريجيًا بدءًا من ستينيات القرن الماضي، ثم استُبدل بالكامل في السويد بحلول عام 2007.

سهولة التصنيع

على الرغم من أن تصميمه مستوحى بوضوح من كارل غوستاف، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية في التصنيع.

يتميز كارلو بسهولة تصنيعه ورخص سعره، مما جعله بديلاً شائعًا لبنادق أخرى مثل الكلاشينكوف الروسي AK-47 أو بندقية "أم-16" الأميركية.

في حين أن العديد من الأجزاء المستخدمة في صنعها يمكن أن تأتي من بنادق مفقودة أو مسروقة، وكثير منها من قواعد الجيش الإسرائيلي، إلا أنه يمكن أيضًا صنعه من مواد سهلة الوصول.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لموقع "واي نت" الإسرائيلي، يُمكن أيضًا تفكيك الأجهزة المنزلية للحصول على مكونات داخلية، ويمكن صنع سبطانة البندقية من أنابيب مُعاد استخدامها أو قطع من ثلاجة منزلية.

حتى أن بعض المصنّعين يُضيفون حشوات إلى داخل السبطانة لتحسين الدقة.

ونظرًا لطبيعة تصنيعه يدويًا، لا يوجد تصميم أو مواصفات موحدة لرشاش كارلو، لكنه عرضة أكثر للتشويش ويعاني من مشاكل في الدقة، إلا أن معدل إطلاقه العالي وتكلفته المنخفضة ضمنا شعبيتها بين المسلحين المنفردين والعصابات والفصائل مثل حماس والجهاد الإسلامي.

ما نوع الذخيرة التي تستخدمها بندقية كارلو؟

في حين أن صنع البنادق نفسها سهل، إلا أن الذخيرة ليست كذلك، حيث غالبًا ما لا تُوفر الشركات المصنّعة الرصاص بنفسها.

ووفقًا لموقع i24، يُعتقد أن الرصاصات تأتي من السوق السوداء أو مسروقة، بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي.

الكارلو.. متى بدأ استخدامه؟