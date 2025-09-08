ونشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية، مروحية إنقاذ من طراز أغوستا ويستلاند 149 تابعة لمركز التنسيق المشترك للإنقاذ المصري تهبط أثناء عرض تمرين إخلاء طبي افتراضي، وذلك كجزء من حفل افتتاح تمرين "النجم الساطع 25" في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمصر.

كما نشرت صورة لأحد أفراد القوات الخاصة بالشرطة المصرية واقفا بجانب مركبة تكتيكية خلال عرض للأسلحة في حفل افتتاح مناورات النجم الساطع 25.

وقبل أيام، نشرت "سنتكوم" صورة اللواء محمد فودة، قائد مستشارية تدريب القوات الجوية المصرية، خلال تواصله مع طيارين من الولايات المتحدة والهند ومصر وقطر واليونان وإيطاليا، خلال جلسة تحضيرا لتمرين في قاعدة غرب القاهرة الجوية.

وفي تل الكيف، نشرت صورة لطائرة بدون طيار من الحجم الصغير من طراز Edge 130 Blue تابعة لجناح العمليات الخاصة الأول اثناء انطلاقها لتقديم عروض طيران للدول الشريكة خلال المناورات.

كما نشرت الصفحة لقطة مثيرة لجنود من الجيش الأميركي خلال عملية إطلاق قذائف من دبابة M1A2 SEPv3 أبرامز المجهزة بمدفع عيار 120 ملم خلال تدريب بالذخيرة الحية ضمن المناورات.

وأظهرت الصور دبابة أميركية من طراز M2A3 برادلي أثناء مناورة إطلاق نار حي خلال المناورات.

وظهر قوات من مشاة البحرية الأميركية أثناء استعداداتهم باستخدام المركبات المدرعة الخفيفة خلال مناورات تدريبية مشتركة كجزء من المناورات.

ويعزز تمرين النجم الساطع 2025 العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، وهي شراكة تاريخية تلعب دورا رائدا في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي، والجهود المبذولة للتصدي لانتشار التطرف العنيف.

وتجري المناورات في الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر بهدف "تعزيز قدرات الدفاع الجماعي، وتحسين الأمن الإقليمي، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية، ويشارك هذا العام أكثر من 40 دولة، ما يؤكد الأهمية الدولية المتنامية لهذه المناورات، وسينضم حوالي 1500 عسكري أميركي إلى جانب نظرائهم في فعاليات تدريبية تشمل مجموعة واسعة من العمليات، بما فيها الحروب التقليدية وغير النظامية، وتمارين مراكز القيادة، والتدريب الميداني، والتخطيط للقوات المشتركة الموحدة.