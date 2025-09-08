ووفقا للتقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت أعدادهم منذ 18 مارس 2025 إلى 11,976 قتيلا، و51,055 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، بينهم طفلان، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 393 شهيدا، من بينهم 140 طفلا".

وأفاد التقرير بمقتل 14 شخصا وإصابة 85 من ضحايا لقمة العيش ليرتفع إجمالي الضحايا ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,430 قتيلا وأكثر من 17,794 إصابة.