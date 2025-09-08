فقد شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، فيما ألقت المسيرات الإسرائيلية ألقت عشرات القنابل على منازل في الحي نفسه.

ووقعت غارات إسرائيلية على محيط مفترق طموس بحي النصر في مدينة غزة، وغارة استهدفت شقة سكنية في برج بحي تل الهوا جنوب المدينة.

وقصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الشاليهات غربي المدينة.

ووفقا للمصادر، فقد فجر الجيش الإسرائيلي مدرعة مفخخة بين المنازل في محيط بركة الشيخ رضوان، بينما استهدفت غارة خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس.

وأفادت المصادر الطبية بارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 64,455 قتيلا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 162,776 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.