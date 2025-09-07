وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "هاجم الجيش قبل قليل مبنى متعدد الطوابق كانت تستخدمه حماس الإرهابية في مدينة غزة حيث زرع إرهابيو حماس داخل المبنى وسائل جمع استخبارات ووضعوا فيه نقاط استطلاع بهدف مراقبة أماكن وجود قوات الجيش في المنطقة".

وأضاف: "في إطار استعداداتهم لمناورة قوات الجيش البرية في المنطقة زرع عناصر حماس بالقرب من المبنى عبوات ناسفة عديدة بغية استهداف قواتنا".

وأشار إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة بهدف تجنب إمكانية إصابة المدنيين بما فيها توجيه إنذارات للسكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي ومعلومات استخبارية إضافية".

وكشفت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف "برج الرؤيا في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة".

ودمرت القوات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت برجين سكنيين آخرين في مدينة غزة بعد أن أصدرت إنذارا بالإخلاء، متهمة حركة حماس باستخدام المبنيين في عملياتها، وهو ما نفته الحركة بشدة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد عن توسيع العمليات العسكرية في غزة وما حولها، مشيرا إلى أن الهدف المعلن منها هو السيطرة على المدينة.

وقال إن نحو 100 ألف شخص قد غادروا بالفعل مدينة غزة، أكبر مدن القطاع. ووفق تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة، يعيش ما يقرب من مليون شخص في المدينة ومحيطها.