والتقى الوفد فصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف تعزيز التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خريطة طريق وطنية، إلى جانب التأكيد على أن وحدة الموقف والميدان هي الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز الصمود.



واتفقت الفصائل الفلسطينية على استدامة البحث عن سبل إنهاء الحرب وإسناد صمود أهالي قطاع غزة، ومواجهة ما تتعرض له الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك لإدارة المعركة، ورسم خريطة طريق وطنية لما بعد الحرب.

أكدت حركة حماس، السبت، التزامها بالموافقة على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الـ18 من أغسطس الماضي.

وقالت حماس، في بيان: "ملتزمون بالموافقة التي أعلناها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من أغسطس الماضي".

وأضافت: "منفحتون على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع وتبادلا حقيقيا للأسرى".

يأتي ذلك في ضوء توسع العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2".

وبدأت إسرائيل، الجمعة، مرحلة جديدة من العملية بقصف وتدمير المباني العالية بمدينة غزة التي تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين الفلسطينيين، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فتح ما وصفها بـ"أبواب الجحيم".