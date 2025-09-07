ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) التصريح عن المصدر، لكن من دون أن تكشف عن هويته.

ويأتي هذا التعليق ردا على تقارير إعلامية إسرائيلية، تفيد أن الولايات المتحدة ومصر وقطر تستعد لتقديم صفقة شاملة تعيد جميع الرهائن إلى ديارهم، بعد أن أعلنت حكومة نتنياهو أنها لن تقبل بعد الآن صفقات جزئية.

وكانت حركة حماس أعلنت مساء السبت أنها منفتحة على أي مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تتواصل به التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل.

وقالت الحركة في بيان إنها "تجدد التزامها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 أغسطس الماضي"، مؤكدة استعدادها لـ"أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء".

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أجرى خلال الساعات الماضية اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حول الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رون ديرمر الوزير المقرب من نتنياهو، يستعد لزيارة الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل استمرار العملية العسكرية في غزة.