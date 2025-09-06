ورفع المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها: "الرئيس ترامب، أنقذ الرهائن الآن".

وتتزايد الدعوات داخل إسرائيل، بقيادة عائلات الرهائن وأنصارهم، لإنهاء الحرب من خلال اتفاق دبلوماسي يضمن إطلاق سراح الرهائن الثمانية والأربعين المتبقين.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن 20 من الرهائن فقط ما يزالون أحياء.

ويرغب نتنياهو في اتفاق يحقق كل مطالبه بإطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة وإلقاء حماس لسلاحها، أو لا اتفاق على الإطلاق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته حماس، الجمعة، رهينتين، قال أحدهما إنهما محتجزان في مدينة غزة وإنهما يخشيان أن يقتلا في الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

من جهتها، عرضت حماس إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل وقف إطلاق نار مؤقت، على غرار البنود التي نوقشت في يوليو قبل انهيار المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.

ويأتي ذلك فيما توسع إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حيث قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو، بدعم من حلفائه اليمينيين في الحكومة الائتلافية، أصدر أمرا بالسيطرة على مدينة غزة متجاهلا نصيحة القيادة العسكرية الإسرائيلية.

واستدعى الجيش عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لدعم العملية.

وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر مطلعة، السبت، أن "الأميركيين أوضحوا لحماس أنهم لن يمنعوا إسرائيل من التقدم داخل مدينة غزة".

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن الضربات والنيران الإسرائيلية قتلت 40 فلسطينيا على الأقل في أنحاء القطاع السبت، نصفهم على الأقل في مدينة غزة.