وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا قصف مبنى متعدد الطوابق كان يستخدم من قبل حماس في مدينة غزة.

وقال الجيش: "مسلحو تنظيم حماس نصبوا في المبنى وسائل لجمع المعلومات الاستخباراتية وأقاموا مواقع رصد لمتابعة مواقع قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وفي إطار استعدادات تنظيم حماس لمواجهة مناورة قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، زرع مسلحو التنظيم عدداً كبيراً من العبوات الناسفة بالقرب من المبنى لاستهداف قواتنا".

وتابع :"كما أقام تنظيم حماس بالقرب من المبنى بنية تحتية تحت الأرض، يوجه منها عناصر التنظيم أنشطة إرهابية ضد قواتنا، قبل القصف، تم اتخاذ خطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك تحذير السكان، واستخدام أسلحة دقيقة، ومراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".

كما وجه الجيش الإسرائيلي "إنذارا عاجلا" إلى سكان برج الرؤيا في مدينة غزة والنازحين في الخيام المجاورة له بإخلائها فورا قبل استهدافها.

وقال الجيش في منشوره: "إلى سكان عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية... سيهاجم الجيش المبنى في الوقت القريب نظرا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره"،

وطالب الجيش السكان "اخلاء المبنى بشكل فوري جنوبا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خان يونس".

وفي وقت سابق من السبت، استهدف الجيش الإسرائيلي، برج المشتهى الشاهق غرب مدينة غزة، مؤكدا أن حماس كانت تستخدمه لتنفيذ هجمات ضده.

وقال في بيان: "أنشأت حماس موقع بنية تحتية تحت الأرض أسفل المبنى، حيث كان إرهابيو حماس يوجهون منه الهجمات الإرهابية ضد قوات الجيش في المنطقة. كما يستخدم موقع البنية التحتية لتنفيذ الكمائن ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وكطرق هروب للإرهابيين".

وأوضح البيان أنه "قبل الغارة، تم اتخاذ إجراءات احترازية من أجل التخفيف من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، بما في ذلك تحذيرات مسبقة للسكان، واستخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بالإفراج عن جميع الرهائن ونزع سلاح حماس وفرض إسرائيل سيطرتها الأمنية على القطاع وتشكيل إدارة مدنية بديلة.

وتطالب حماس بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة.