وأوضح: إسرائيل تعرقل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا: "إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة".

وقال وزير الخارجية المصري: "أبقينا معبر رفح مفتوحا وإسرائيل تغلقه من الجانب الفلسطيني".

وأضاف: "نواصل الجهود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ودعا وزير الخارجية المصري إسرائيل إلى القبول بمقترح ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد عبد العاطي على أن "مصر ترفض المشاركة في أي ظلم للشعب الفلسطيني وترفض التهجير حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية المصري إن وصف تهجير الفلسطينيين بالطوعي "هراء".

وذكر الوزير: "قولنا إن مسألة التهجير هي خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية ولن يتم السماح به تحت أي ظرف من الظروف... إذا كان هناك مجاعة من صنع البشر فهذا لدفع السكان للخروج من أرضهم هذا هراء أن نقول إن هناك تهجير طوعي".

ودعت إسرائيل في وقت سابق سكان مدينة غزة إلى المغادرة نحو الجنوب، مع توغل قواتها في أكبر منطقة حضرية في القطاع.