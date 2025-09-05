وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل "فتحت باب الجحيم على غزة"، وذلك قبل أن يدمر الجيش برج المشتهى، أحد أكبر المباني في المدينة.

وقال كاتس في بيان: "سُلِّم أول إشعار إخلاء إلى مبنى إرهابي شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم. عندما يُفتح الباب لن يُغلق، وستستمر عمليات الجيش حتى تقبل حماس شروط إسرائيل، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحها، وإلا فسيتم تدميرها".

وأفاد شهود بأن آلاف الفلسطينيين غادروا خيامهم ومنازلهم في محيط البرج المهدد بالقصف، بينما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ألقى مناشير تدعو السكان في جباليا شمال غرب غزة إلى الإخلاء الفوري والتوجه جنوباً عبر وادي غزة و"شارع الرشيد".

وأضافت المناشير أن الجيش سيواصل توسيع عملياته العسكرية في غزة باتجاه الغرب.