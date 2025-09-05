وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إن الشروط لإنهاء الحرب تتمثل في إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة، وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، مع إقامة إدارة مدنية بديلة لا تشكل تهديدًا لإسرائيل.

وأضاف: "لن يضعف أي فيديو دعائي عزيمتنا أو يُثنينا عن تحقيق هذه الأهداف".

وكانت حماس قد نشرت مقطعا مصورا مدته أكثر من ثلاث دقائق بعنوان "الوقت ينفد"، ظهر فيه الرهينة غاي دلال وهو يتحدث من داخل سيارة تتجول بين مبانٍ مدمرة، مطالبًا نتنياهو بعدم تنفيذ هجوم عسكري جديد على مدينة غزة. وأشار دلال إلى معاناة الأسرى من نقص الطعام والماء والغاز والكهرباء في ظل استمرار القصف والحصار.

ويظهر في نهاية الفيديو لقاء بين دلال ومحتجز آخر يدعى ألون أوهل، فيما أكدت حماس أن التصوير جرى في 28 أغسطس الماضي.

من جهته، أوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء تحدث مع والدي الرهينتين بعد بث الفيديو، وأعرب عن تضامنه معهما في مواجهة ما وصفه بـ"الدعاية القاسية" لحماس.