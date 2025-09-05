وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل انضم إلى جلسة مجلس الوزراء. في المقابل أكدت أن 4 وزراء من "الثنائي الشيعي" انسحبوا من الجلسة.

وأوضحت بأن رئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الحكومة عقدا اجتماعا تمهيديا قبيل انطلاق الجلسة.

ومن المنتظر أن يعرض الجيش اللبناني خلال الجلسة خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة.

وفي 7 أغسطس الماشي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.

ورفض حزب الله القرار قائلا إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح". مؤكدا أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود.