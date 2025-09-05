وأظهرت مقاطع فيديو لحظة قصف البرج السكني وحجم الدمار الذي لحق به وحوله إلى ركام.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية"، قد أفاد أن آلاف الفلسطينيين غادروا خيامهم في محيط برج مشتهى.

وأفاد مراسلنا أن سكان المنطقة تلقوا اتصالات من جهات إسرائيلية تطالبهم بإخلاء البرج السكني والمناطق المحيطة به، في خطوة تمهيدية لتنفيذ غارة جوية على الموقع.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "فتح باب الجحيم على غزة"، بالتوازي مع إسقاط الجيش الإسرائيلي منشورات لإخلاء برج المشتهى في غزة.