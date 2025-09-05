وقالت المصادر، قتل 3 مواطنين وأصيب 7 آخرين جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة.

كما قتل 3 آخرين، إضافة إلى عدة مصابين، إثر استهداف طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين داخل الجامعة الإسلامية في حي الرمال الجنوبي غرب المدينة.

وقتل 3 مواطنين وأصيب آخرون في غارة على شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأشارت المصادر، إلى أن مواطنين اثنين قتلا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب المدينة.

وفي حي الصبرة، قتل مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع الثلاثيني جنوب غزة.

وقتل مواطنان وأصيب عدد آخر جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين على مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة.

وقتل مواطن وأصيب آخرون في استهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال غرب مدينة غزة.