ويشير المكتب في تقريره "ميزان المدفوعات والوضع الخارجي العام للمغرب" لسنة 2024 إلى أن صافي التدفقات الاستثمارية الإماراتية ارتفع بنسبة 57.8 في المئة إلى 3.1 مليار درهم مغربي.

من جهته ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب، القادمة من ألمانيا إلى 2.1 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1.4 مليار درهم قبل سنة، متبوعا بالصين، حيث بلغ 2.05 مليار درهم.

وإجمالا أظهر صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تطورا في فائض الرصيد بـ 5.6 مليارات درهم ليبلغ 16.3 مليار درهم سنة 2024.

ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع الملحوظ لصافي تدفقات أدوات الدين خلال السنة المنصرمة، أي مستوى مضاعف أربع مرات (زائد 7.2 مليار درهم مغربي)، مقرونا بارتفاع صافي أصول المساهمات بنسبة 14.9 بالمئة.

من جهتها سجلت الأرباح المعاد استثمارها انخفاضا بـ0.6 مليار درهم لتبلغ 2.1 مليار درهم مغربي.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لصافي التدفقات فهو يظهر أن قطاع الأنشطة العقارية شغل المرتبة الأولى سنة 2024 بحصة تبلغ 45.4 في المئة من مجموع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متبوعا بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 45.2 بالمئة.

ويظهر التقرير أيضا أن إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 10.2 في المئة إلى 43.8 مليار درهم، بينما تراجعت النفقات بنسبة 5.3 في المئة إلى 27.5 مليار درهم.