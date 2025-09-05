وقال الهجري في كلمة له: "نؤكد أن حق تقرير المصير هو حق مقدس ولن نتراحع عنه مهما كانت التضحيات".

وطالب الهجري بالإفراج غير المشروط عن جميع المخطوفين في محافظة السويداء.

وشدد على ضرورة عودة القرى التي وصفها بـ"المسلوبة" إلى أهلها. وقال "ننتظر انسحاب "الإرهاب" من قرانا والحكومة المؤقتة تحاول طمس الجرائم".

ودعا الهجري المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات، إلى تقديم الدعم اللازم للمساعدة في إعادة الإعمار في محافظة السويداء، في ظل ما وصفه بـ"الحصار الممنهج" المفروض على المنطقة.

وفي سياق حديثه، وجه الهجري شكره إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الأكراد والعلويين والدول الأوروبية.