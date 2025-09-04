وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع إن عملية اجتياز الجنود الإسرائيليين للحدود الأردنية، وقعت بتاريخ 27 أغسطس الماضي، عندما اجتاز 8 جنود الحدود لمسافة قصيرة.

وبحسب المصدر، فقد قامت قوات حرس الحدود الأردنية بتوقيف الجنود فورًا، وأجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة التي أظهرت أن تجاوزهم للحدود كان عن طريق الخطأ.

وأضاف المصدر أنه، وبعد استكمال الإجراءات، تم الإفراج عنهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي وفقًا لاتفاقية الحدود الأمنية الموقعة بين الطرفين.