وذكرت حماس في بيان أن اللقاء تطرق إلى آخر التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة، في ظل ما وصفته الحركة بـ"جرائم إبادة وتجويع وقتل بوسائل وحشية". كما ناقش الجانبان "المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية"، بما في ذلك محاولات "تصفية الحقوق الوطنية وضم الضفة الغربية وتقسيم المسجد الأقصى".

وبحث الطرفان كذلك تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المبذولة عبر وسطاء من مصر وقطر لوقف التصعيد في غزة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني على الموقف "الثابت" لبلاده تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني".