ضربت الكارثة قرية ترسين الواقعة في جبل مرة، الأحد، بعد هطول غزير للأمطار خلال الموسم الماطر في البلاد والذي يبلغ ذروته في أغسطس.

وأفادت تقديرات الأمم المتحدة باحتمال مقتل ما يصل إلى ألف شخص، لكن الحجم الكامل للكارثة في المنطقة الجبلية المعزولة لم يتضح بعد.

وقال إبراهيم سليمان، أحد مسؤولي الإدارة الأهلية بمحلية دارامو في جبل مرة "بعد الكارثة عثرنا على 370 جثة" تم دفنها، مضيفا أن "البقية تحت الصخور والبعض جرفتهم المياه"، وذلك في تسجيل مصوّر نشرته حركة جيش تحرير السودان.

وبقيت حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور وتسيطر على المنطقة المحيطة بجبل مرة بمنأى من النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى حد كبير.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نشرتها الحركة، يوم الخميس، سكانا وعناصر إنقاذ متجمعين في موقع دفن موقت وهم يصلون على الضحايا الذين تمت مواراتهم.

وشوهد آخرون يحفرون في الوحل وتحت الأنقاض للعثور على مزيد من الجثث العالقة.

ونظرا إلى صعوبة وصول هيئات الإغاثة إلى المنطقة، يتولى السكان بالكامل القيام بعمليات البحث إلى جانب عناصر من حركة جيش تحرير السودان وغرفة الطوارئ المحلية، وهي واحدة من مئات المجموعات التطوعية التي تنسّق المساعدات في أنحاء السودان.

وأفادت منظمة الاطباء السودانيين في أميركا بأن فريقها لم يصل الى ترسين حتى الآن بسبب وعورة الطريق والأمطار.

وأشارت تقديرات سابقة من حركة جيش تحرير السودان إلى أن جميع سكان القرية البالغ عددهم ألف نسمة لقوا حتفهم باستثناء ناج واحد.