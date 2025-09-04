وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "طيران مسير يستهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي".

ونقلت (سانا) في وقت لاحق عن وزارة الصحة قولها إن الهجوم أدى الى "مقتل شخص"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان المسؤول في قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية في حلب علي اليوسف، أفاد وكالة فرانس برس بأن الضربة أدت الى "مقتل شخصين كانا في السيارة".

ولم تتضح في الحال الجهة التي تقف خلف الضربة.

وسبق لإسرائيل والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، أن اعتمدا هذا الأسلوب من الهجمات في سوريا. الا أن أيا من الطرفين لم يعلّق على ضربة الخميس.

يأتي هذا التطور بعد انفجارات عنيفة هزت ريف إدلب الغربي في 14 أغسطس الماضي، ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة ومقر لعناصر أجنبية، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في الأجواء، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.