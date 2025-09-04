وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا): "طيران مسير يستهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي".

وقالت مصادر محلية إن فرق الإسعاف هرعت على الفور إلى موقع الانفجار، بينما لا تزال حصيلة الخسائر البشرية غير معروفة.

يأتي هذا التطور بعد انفجارات عنيفة هزت ريف إدلب الغربي في 14 أغسطس الماضي، ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة ومقر لعناصر أجنبية، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في الأجواء، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.