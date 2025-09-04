وأشار المرر، إلى أن الإمارات شاركت في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، وانضمت إلى الإعلان الصادر عنه، الذي يشكّل وثيقة رسمية ترسم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح أن الزخم المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يُبنى عليه عبر حشد دعم دولي أكبر، ليس فقط لوقف الحرب في غزة، وإنما أيضاً لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة دون عوائق، ووقف مسار التهجير وضم الأراضي.

وأضاف المرر، أن الإمارات ترى ضرورة وقف التدهور في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس الشريف، بما في ذلك مواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وتغوّل المستوطنين والمتطرفين، بمن فيهم المتطرفون من الحكومة الإسرائيلية نفسها.

وأكد أن الضغط الدولي الفاعل مطلوب للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين، وصولاً إلى الحل العادل والشامل والمستدام.

وشدد المرر على أهمية توحيد سردية السلام ونبذ التطرف ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الإمارات تقوم بدور نشط في هذا المجال، سواء من خلال قيادتها للجهد الإنساني في قطاع غزة أو عبر توظيف أدواتها السياسية لتهيئة البيئة المواتية للمفاوضات.

وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، أكد المرر تمسك الإمارات بحل القضية عبر المفاوضات الثنائية المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وفي الملف السوداني، أشار المرر إلى أن الإمارات تواصل العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لمعالجة تبعات الحرب الأهلية، ودعم العمليات الإنسانية، وإعادة السودان إلى مسار التحول الديمقراطي.

وفي ملف اليمن، أكد المرر على دعم الحكومة الشرعية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التوصل إلى حل سياسي برعاية سعودية.

أما فيما يتعلق بالشأن اللبناني، رحب المرر بقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبره خطوة مهمة لدعم الاستقرار، كما جدّد دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها، ودعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والصومال.

وتطرق الوزير الإماراتي إلى أهمية تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجالات المناخ والطاقة والذكاء الاصطناعي والتعليم، مؤكداً أن الإمارات تبنت نهجاً متقدماً في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة،