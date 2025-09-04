وسيركز النقاش على الوضع الأمني في الضفة الغربية، في ضوء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة، حيث ستعترف عدة دول بدولة فلسطين.

وأفادت المصادر أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستنبه الوزراء خلال الاجتماع إلى أن "الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة"، مشيرة إلى أن هذا التحذير يستند إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة وعدم اليقين السياسي في المنطقة.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد صرح يوم الأربعاء بأن إسرائيل يجب أن تضم 82 بالمئة من الضفة الغربية، معربا عن أمله في أن يدعم نتنياهو هذا التوجه.

والأربعاء، قالت لانا نسيبة، مساعدة وزير خارجية الإمارات للشؤون السياسية إن مساعي إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة تُعدّ "خطا أحمر" بالنسبة للإمارات، وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم للسلام. وأوضحت نسيبة إنه "منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة".