وعن هذه الضربات، كتب كاتس على منصة "إكس": "ضربة الظلام، ضربة الإبكار - سنكمل جميع الضربات العشر".

وتم إطلاق صاروخ آخر من اليمن على إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وهو الثالث خلال أقل من 24 ساعة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، سقط الصاروخ "في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية".

منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل بانتظام، وغالبا ما يتمّ اعتراضها.

كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.