وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، الذي لعب دورا رئيسيا في تنظيم العمليات اللوجستية وتوزيع المساعدات.

وتسعى الإمارات من خلال هذه المبادرات إلى تحسين ظروف الحياة للنازحين والمحتاجين في اليمن، حيث تظل الأوضاع الإنسانية في البلاد تتطلب مزيدا من الدعم والمساعدة.

وتعكس هذه الخطوة التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في أوقات الأزمات، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية في المناطق الأكثر تضررا.