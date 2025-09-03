وأفاد مراسلنا أن الحوثيين أعلنوا عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومزدوجة بصاروخين باليستيّين أحدهما نوع "فلسطين-2"، المتشظي ذو الرؤوس المتعددة، والآخر نوع "ذو الفقار".

وأوضح الحوثيون، وفق بيان صادر عنهم، أن العملية العسكرية النوعية استهدفت أهدافا حساسة لإسرائيل في منطقة يافا.

وقال الحوثيون إنهم مستمرون في مواجهة إسرائيل.

من ناحيته قال القائم بأعمال رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين محمد مفتاح، خلال فعالية في جامعة صنعاء: "مقتل وزرائنا أعطانا المزيد من الحافز والقوة لمواجهة المنظومة الصهيونية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي "عقب صافرات الإنذار التي دوّت قبل قليل في عدة مناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".