وقالت الخارجية الأميركية، الجمعة، إنها سترفض أو تلغي تأشيرات دخول نحو 80 مسؤولا فلسطينيا لحضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر، ومن بينهم محمود عباس.

وكانت الأسباب المذكورة هي أن "السلطة الفلسطينية فشلت في إدانة هجمات السابع من أكتوبر، وسمحت بالتحريض على الإرهاب في نظامها التعليمي، واستمرت في الضغط من أجل الاعتراف الدولي".

وذكر موقع "أكسيوس"، الذي اطلع على رسالة الشيخ المؤرخة في 30 أغسطس، أن نائب الرئيس الفلسطيني رفض مبررات وزارة الخارجية الأميركية.

وأوضح الشيخ، في رسالته، أن عباس "أدان بشكل قاطع العنف والإرهاب، بما في ذلك هجمات 7 أكتوبر" في رسالة بتاريخ 8 يونيو إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم تُكشف تفاصيل تلك الرسالة من قبل. وبحسب الشيخ، كتب عباس أن السلطة الفلسطينية "ملتزمة بالسلام ونبذ العنف، ومبدأ السلطة الواحدة، والحكومة الواحدة، والقانون الواحد، والقوة الأمنية الشرعية الواحدة، مؤكدا التزام السلطة الفلسطينية بدولة منزوعة السلاح".

وفي رسالته إلى روبيو، كتب الشيخ أن السلطة الفلسطينية مستعدة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام من انتهاء حرب غزة، ولحكم غزة بمساعدة الشركاء العرب، وللمشاركة في مفاوضات السلام. كما ذكّر روبيو بالإصلاحات الأخرى التي اتخذتها السلطة الفلسطينية.

وتابع: "إن قرار إلغاء تأشيرات وفد السلطة الفلسطينية، على الرغم من هذه الالتزامات الواضحة، والإصلاحات، والتطمينات، يرسل رسالة خاطئة في وقت تنظر فيه المنطقة بأكملها إلى الولايات المتحدة باعتبارها نموذجا للقيادة والعدالة. هذا القرار يهدد بإسكات الصوت الفلسطيني في الأمم المتحدة، تحديدا في الوقت الذي تكون فيه المشاركة البنّاءة ضرورية لبناء زخم نحو السلام".

وعند طلب تعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع "أكسيوس" إن على السلطة الفلسطينية أن "تنهي تمجيدها ودعمها للإرهاب قبل أن نتمكن من أخذها على محمل الجد كشريك محتمل في السلام".