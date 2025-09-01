وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إنه تم "القضاء على عشرات المسلحين وتدمير مسارات تحت أرضية يبلغ طولها الإجمالي نحو 8 كم في منطقة خان يونس".

وأضاف أدرعي في بيان: "عملت قوات لواء كفير تحت قيادة الفرقة 36 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في جنوب خان يونس، بهدف توسيع وترسيخ السيطرة العملياتية على المنطقة والقضاء على المخربين وتدمير البنى التحتية الإرهابية".

وتابع البيان: "في إطار أعمال القوات تم القضاء على عشرات المخربين في إطار الاشتباكات والغارات الجوية، ومنهم مخربين شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر".

كما أكد أن القوات الإسرائيلية "دمرت مسارات تحت أرضية في المنطقة يبلغ طولها الإجمالي نحو 8 كم. دمر مقاتلو لواء كفير بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس والعديد من الوسائل القتالية التي تم العثور عليها في المنطقة، حيث عملت على ترسيخ محور "ماغين عوز" الفاصل بين شرق خان يونس وغربه".