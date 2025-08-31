وجاء الظهور الجماهيري الأول لدقلو بعد ساعات من أداءه القسم رئيسا للمجلس الرئاسي لحكومة تحالف تأسيس.

وكان دقلو قد تعهد بإنهاء معاناة السودانيين من النزوح واللجوء والمجاعة والفقر والحرمان.

وقال: "عانى السودانيون من الحروب المتطاولة منذ بداية الخمسينيات وبروز حركات المقاومة، ورغم ذلك لم تتوقف الحروب".

وأكد دقلو في أول خطاب له عقب أدائه القسم أن حكومة تحالف تأسيس ستعمل على تحقيق الوحدة العادلة لكل التراب السوداني، وذلك بتطبيق الحكم اللامركزي الذي يمكن جميع الشعوب السودانية من إدارة شؤون أقاليمهم والاستفادة من مواردهم بعدالة لتنمية مناطقهم وتقديم الخدمات الضرورية.

كما أكد سعي حكومة تأسيس "لتحرير المواطنين السودانيين من الخوف، وتمكينهم من أن يكونوا أحرارا في اختيار القوانين التي يريدونها بإرادتهم دون إكراه". مع التأكيد على أن الشعب السوداني هو مصدر الشرعية.