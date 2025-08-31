وبحسب البيان فقد "هاجم الجيش الإسرائيلي والشاباك وقضيا بالأمس (السبت) على رئيس جهاز الدعاية في الجناح العسكري لمنظمة حماس ’الإرهابية‘ والمتحدث باسم الجناح، حذيفة كحلوت".

وتابع أن إدارة العملية تمت "بشكل مشترك بين المنظمتين من غرفة عمليات الشاباك بالتعاون مع القيادة الجنوبية، وقد أتيح ذلك بفضل معلومات استخباراتية مسبقة جمعها الشاباك والمخابرات العسكرية (أمان) وأشارت إلى مكان اختباء ’الإرهابي‘".

وأضاف أن "أبو عبيدة كان من آخر كبار المسؤولين في الجناح العسكري لحماس من قبل 7 أكتوبر. شغل ’الإرهابي‘ منصب المسؤول عن جهاز الدعاية في الجناح العسكري لحماس خلال العقد الماضي".

وتابع "في إطار منصبه، كان (أبو عبيدة) مسؤولا عن العلاقات العامة في الألوية والكتائب، ومسؤولا عن التنسيق بين مسؤولي الإعلام السياسي والجناح العسكري، وكان يمثل الشخصية البارزة في تحديد سياسة الدعاية".