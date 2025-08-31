وقال وزير الدفاع الإسرائيلي:" تم اغتيال المتحدث باسم حماس أبو عبيدة في غزة.. وأُرسل للقاء جميع أعضاء محور الشر الذين تم تصفيتهم من إيران وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم".

وأضاف:"تهانينا للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك على هذا الإعدام المُحكم.قريبًا، ومع تكثيف الحملة في غزة، سينضم إليه المزيد من شركائه الإجراميين - قتلة ومغتصبي حماس - هناك".

والسبت، استهدف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أبو عبيدة، واسمه الحقيقي "حذيفة كحلوت"، في غارة على حي الرمال بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم تم باستخدام ذخائر دقيقة، مع مراقبة جوية.

وأوضح أنه قبل وقت قصير من العملية، وصلت معلومات استخباراتية مركزة إلى جهاز الشاباك والمخابرات العسكرية "أمان"، وتبع ذلك انطلاق محاولة الاغتيال.

وقد تم تنفيذ العملية من غرفة العمليات الخاصة التابعة لجهاز الشاباك نظراً لأهميته المركزية في حماس.

ووفقا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، يعتبر أبو عبيدة محورا رئيسيا في حماس، وأن عملية تصفيته، ستؤدي إلى تأثير معنوي وإلحاق ضرر بالعمليات المعرفية في حماس.