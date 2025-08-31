كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى أن إسرائيل قد نجحت في تصفية أبو عبيدة أحد أبرز الوجوه الإعلامية للجناح العسكري لحماس، والذي ظل متواريا عن الأنظار لسنوات طويلة، ولعب دورا محوريا في بث الرسائل العسكرية خلال التصعيد مع إسرائيل.

وفي وقت سابق من الأحد، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع الكابينت: "هاجم الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج".

والسبت، استهدف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أبو عبيدة، واسمه الحقيقي "حذيفة كحلوت"، في غارة على حي الرمال بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم تم باستخدام ذخائر دقيقة، مع مراقبة جوية.

وأوضح أنه قبل وقت قصير من العملية، وصلت معلومات استخباراتية مركزة إلى جهاز الشاباك والمخابرات العسكرية "أمان"، وتبع ذلك انطلاق محاولة الاغتيال.

وقد تم تنفيذ العملية من غرفة العمليات الخاصة التابعة لجهاز الشاباك نظراً لأهميته المركزية في حماس.

ووفقا لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، يعتبر أبو عبيدة محورا رئيسيا في حماس، وأن عملية تصفيته، ستؤدي إلى تأثير معنوي وإلحاق ضرر بالعمليات المعرفية في حماس.