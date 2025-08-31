وقال نتنياهو في تصريح مقتضب: "هاجم الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج"، مشيرا إلى أن الحركة تتأخر في إعلان مقتله.

وأضاف نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة: "نحن ننتظر النتائج. لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلا. يبدو أنه لا يوجد من يطلعنا على هذا الأمر".

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن المعلومات حول حالة أبو عبيدة لا تزال قيد التحقق، لكنه رجح أنه أصيب بجروح خطيرة.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 14عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "الوضع جيد"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

والسبت، حاول الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" اغتيال أبو عبيدة، واسمه الحقيقي "حذيفة كحلوت".

آخر اسم على قائمة الاغتيالات

ومع إعلان استهداف أبو عبيدة، لم يتبق سوى اسم واحد على قائمة قادة الحركة المطلوبين في غزة، وهو عز الدين الحداد، قائد لواء مدينة غزة، بحسب مصادر إسرائيلية لصحيفة "معاريف".

وتقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إن الحداد بات الهدف المركزي المتبقي على قائمة الاغتيالات التي تشرف عليها شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك.

وإلى جانبه، هناك قيادات أخرى لحماس في الخارج، تؤكد مصادر أمنية أن متابعتهم تقع تحت إشراف الموساد وبقرار سياسي من المستوى الأعلى.