وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول أرييل لوبلينر، البالغ من العمر 34 عامًا، العسكري في سرية اللوجستيات 2036، الفرقة 36، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

وجاء مقتل لوبلينر بعد يوم من وقوع "عدة أحداث أمنية" في المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث أشارت وسائل إعلام عبرية إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بالاستثنائية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، أي خلال 694 يوما من الحرب، إلى 900 قتيل، وفقا لإحصاء القتلى بالموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي.

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 900 ضابط وجندي منذ هجوم 7 أكتوبر 2023:

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 159 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فيما أزهقت المجاعة وسوء التغذية في غزة أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.