وأعرب نواف سلام خلال اللقاء عن تقديره الكبير للفنان عمرو دياب، مشيدا بتأثيره الإيجابي على الجمهور اللبناني والعربي، حيث قال: "بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائما، لأنك تدخل الفرح إلى قلوب أهلها".

‎من جانبه، عبر عمرو دياب عن سعادته البالغة بزيارته للبنان من جديد، مؤكدا أن بيروت كانت وما زالت تمثل له مكانة خاصة، وأن الجمهور اللبناني له معزة كبيرة في قلبه، مشيرا إلى أن "لبنان بلده التاني"، كما قال في أكثر من مناسبة.

ويأتي هذا الحدث في وقت يواجه فيه لبنان تحديات سياسية واقتصادية معقدة، حيث تولى نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية السابق، رئاسة الحكومة في يناير الماضي بعد استقالة نجيب ميقاتي.