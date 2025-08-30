وشدد دقلو، في أول خطاب ألقاه عقب أداء حكومة التحالف القسم في مدينة نيالا بإقليم دارفور غرب البلاد، على التزام تحالف "تأسيس" بالعمل على الحفاظ على وحدة السودان وإقامة حكم لا مركزي يضمن حقوق المواطنة المتساوية.

واتهم دقلو تنظيم الإخوان بالتخطيط للحرب الحالية المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023، وقال: "حرب 15 أبريل فرضها تنظيم الإخوان على الدعم السريع بعد انحيازه للاتفاق الإطاري، ونطالب بتحقيق دولي شفاف يحدد من خطط للحرب وأشعلها".

وتطرق دقلو إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشها ملايين السودانيين، وتعهد بالتعاون مع المجتمع الدولي لحماية قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتوفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات للمحتاجين.

وأكد دقلو التزام تحالف "تأسيس" الكامل بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، واحترام حسن الجوار، وإقامة علاقات متوازنة.

دعم شعبي

مباشرة بعد انتهاء مراسم أداء القسم، انطلقت مسيرات تأييد في عدد من مناطق دارفور دعمًا لخطوة تشكيل الحكومة.

ويضم المجلس الرئاسي لحكومة "تأسيس"، الذي يترأسه دقلو، 15 عضوًا من جميع مناطق البلاد، من بينهم حكام الأقاليم.

ويقول التحالف إنه يتبنى رؤية تهدف إلى إقامة نظام لا مركزي، بموجب الدستور الانتقالي للسودان لسنة 2025، الذي نص على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019، وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة.

وحدد الدستور عددًا من المهام الأساسية لحكومة السلام الانتقالية، من بينها إيقاف وإنهاء الحروب، وإحلال السلام العادل والمستدام، وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة.

وفي حين يسيطر الجيش على العاصمة الخرطوم ومناطق شرق وشمال ووسط البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على كامل إقليم دارفور – عدا مدينة الفاشر وأجزاء كبيرة من إقليم كردفان، اللذين يشكلان أكثر من 45 في المئة من مساحة السودان الحالية البالغة نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، حيث تبلغ مساحتهما مجتمعة نحو 870 ألف كيلومتر مربع.