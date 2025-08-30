أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي، اليوم السبت، سفينة حمدان الإنسانية التاسعة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي متجهة إلى ميناء العريش في مصر، تمهيدا لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.