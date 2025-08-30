وقالت الصحيفة الإسرائيلة إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تؤكد بأنه تمت تصفية "أبو عبيدة".

كما أكدت قناة 12 الإسرائيلية، أن هدف محاولة الاغتيال في قطاع غزة كان الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا": أن "مواطن استشهد وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة".

وأفادت بأن القصف استهدف بناية سكنية قرب مفترق التايلندي في حي الرمال، غرب المدينة.