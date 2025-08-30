وقالت إن تلك الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات ضد عناصر ومواقع تابعة لقوى الأمن الداخلي.

وتابعت الداخلية السورية: آخرها استهدف دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أدى إلى استشهاد عنصرين". مؤكدة أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة حتى الآن.

وكانت مدن محافظتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري، قد شهدت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن.