ووجهت طائرات مسيرة إسرائيلية نداءات عبر مكبرات الصوت إلى سكان شمال المدينة طالبتهم فيها بإخلاء مناطقهم والتوجه جنوبا، فيما يواجه السكان تحديات عديدة أثناء نزوحهم.

وتسبب القصف العنيف وتفجير الروبوتات المفخخة داخل الأحياء السكنية في نزوح آلاف السكان باتجاه غرب غزة، حيث ازدحمت المناطق الساحلية بالنازحين، مما دفع العديد منهم لمتابعة النزوح نحو جنوب القطاع بسبب ضيق المساحات وصعوبة الوصول الآمن إلى الغذاء والمياه.

كما يواجه السكان تحديات حادة أثناء النزوح، أبرزها نقص الوقود اللازم لتشغيل المركبات وارتفاع تكاليف النقل في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وتأتي هذه التطورات في وقت باتت فيه القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو نصف مساحة مدينة غزة، التي يقطنها قرابة مليون فلسطيني.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن غزة تشهد موجة نزوح داخلي من مناطق وسط المدينة باتجاه غرب القطاع.

وأضاف أبو حسنة أن لا أماكن قادرة على استيعاب موجات النزوح بعد تدمير إسرائيل أكثر من سبعين بالمئة من مساحة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، مضيفا أنه يعمل حاليا بقوة كبيرة على مشارف المدينة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش تواصل القتال في قطاع غزة وتسديد الضربات القوية لحماس والمنظمات الإرهابية تمهيدا لمراحل الحرب المقبلة".

وأضاف: "حماس تحولت من منظمة عسكرية إرهابية إلى منظمة مهزومة تدير حرب العصابات وستهزم أيضا في هذا المجال".

وكشف أدرعي: "بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة ونحن نعمل في هذه الأثناء بقوة شديدة في مشارف المدينة".