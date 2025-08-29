وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة، أُعيدت إلى إسرائيل جثمان إيلان فايس، الذي كان محتجزًا لدى حركة حماس".

وأضاف: "وفي هذه العملية، أُعيدت رفات رهينة آخر لم يُكشف عن اسمه بعد. ويجري حاليًا التعرف على هوية الرفات في معهد الطب الشرعي".

وتابع نتنياهو: "كان إيلان فايس، بطل القوة، عضوا في فريق الطوارئ المحلي (زخي) في كيبوتس بئيري. قُتل في 7 أكتوبر 2023 عندما خرج للدفاع عن الكيبوتس، واختُطفت جثته".

ولفت إلى أن زوجته شيري وابنته نوجا اختُطفتا وأُطلق سراحهما من الأسر في نوفمبر 2023.

وأضاف: "تستمر حملة إعادة الرهائن بلا هوادة، ولن نهدأ ولن نسكت حتى نعيد جميع مخطوفينا إلى ديارهم، أحياءً وأمواتًا".