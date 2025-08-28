وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أنه: "أمضى، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام نذير العرباوي، بصفته وزيرا أول، وقرر تعيين سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة، خلفه له".

وعين نذير العرباوي في منصب وزير أول يوم 11 نوفمبر 2023 ، وشغل قبل هذا منصب مدير ديران رئيس الجمهورية.

وشغل سيف غريبي قبل ذلك منصب وزير الصناعة، ووفقا لصحف محلية جزائرية فإنه يتمتع بخبرة كبيرة في التخطيط الصناعي ووضع السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.