وقد أكد اللقاء الدور المحوري للحوار بين الأديان في تعزيز السلام والأخوة الإنسانية، والمساهمة في معالجة الأزمات والصراعات العالمية.

وفي تعليقه على اللقاء، أعرب المستشار عبد السلام عن سعادته بهذا اللقاء، واصفا إياه بأنه فرصة مهمة لتعزيز جهود قادة الأديان في الدعوة إلى إنهاء الصراعات وترسيخ السلام.

كما جدَّد تأكيد التزام مجلس حكماء المسلمين، برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وبالتعاون مع الأزهر الشريف، بتعزيز دور القيادات والمؤسسات الدينية في تعزيز السلام.

من جهته، أعرب بابا الفاتيكان عن تقديره لشيخ الأزهر، مؤكدا أهمية العمل المشترك لوقف الحروب والصراعات.