ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، خرجت 7 شاحنات محمّلة بالأسلحة الخفيفة وقذائف الـB7، ودخلت إلى ثكنة فوج التدخل الثاني في الشواكير.

وجرى التسليم بحضور القنصل العام في صور رمضان دمشقية، واللواء صبحي أبو عرب مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني، ومدير مخابرات الجنوب العميد سهيل حرب، وقائد فوج التدخل الثاني العميد جهاد خالد، إضافة إلى العقيد محمد حازر مسؤول مخابرات مكتب صور، وعدد من كبار ضباط الجيش.

يأتي ذلك في إطار خطة سحب سلاح المخيمات في لبنان حيث انطلقت قبل أيام عملية تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، كخطوة أولى لتطبيق قرار مقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي عقدت بتاريخ 21 مايو الماضي بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس.

وكانت مقررات القمة أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

هذا وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا.