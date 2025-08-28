وأضاف المصدران أن الإنزال جرى قرب جبل المانع، الذي كان في السابق موقعا لقاعدة رئيسية للدفاع الجوي تشغلها إيران، لكن إسرائيل دمرتها قبيل سقوط حكم بشار الأسد.

ويتمركز عدد من قوات الجيش السوري الجديد في القاعدة.

تأتي العملية تزامنا مع غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية سورية، الأربعاء، وذلك في ثاني هجوم خلال 24 ساعة.

وقال مصدران بالجيش السوري وقناة الإخبارية التلفزيونية، إن إسرائيل شنت الأربعاء سلسلة غارات على ثكنات عسكرية سابقة في الكسوة، بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وردا على طلب للتعليق، قال متحدث عسكري إسرائيلي: "لا نعلق على التقارير الأجنبية"، كما لم تصدر أي تعليقات فورية بشأن أي إصابات أو أضرار.

وكانت منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية التي استخدمتها فصائل موالية لإيران في عهد الأسد.

ومنذ سقوط نظام الأسد، صعّدت إسرائيل من هجماتها وتوغلاتها في جنوب سوريا.

وتتزامن الغارات الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.