وكانت منطقة الكسوة وجبل المانع من أهم المواقع العسكرية التي استخدمتها فصائل موالية لإيران في عهد بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات تزامنت مع تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء منطقة دير علي، وهي قرية درزية تقع جنوب العاصمة.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وصعّدت إسرائيل من توغلاتها في جنوب سوريا.

وتتزامن الغارات الأخيرة مع محادثات أمنية بين إسرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.