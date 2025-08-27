وكان في وداع الشيخ محمد بن زايد لدى مغادرته مطار العلمين الدولي، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد بحث مع السيسي، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وقالت الرئاسة المصرية: "عبّر الرئيس عن بالغ تقديره للشيخ محمد بن زايد، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات".

وأضافت: "من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس السيسي وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات، وبما يعكس وحدة المصير والرؤية المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة".